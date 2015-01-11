Информация о работе дошкольных учреждений на следующей неделе

На этой неделе дошкольные образовательные учреждения Озерского городского округа продолжат работу в режиме свободного посещения. На следующей неделе, которая объявлена нерабочей, в детских садах организуют дежурные группы для тех детей, оба родителя которых будут работать.

По информации управления образования администрации округа, детские дошкольные учреждения 27 марта работают в прежнем режиме.

- На основании Указа Президента РФ следующая неделя будет нерабочей, детские сады и ясли с 30 марта по 3 апреля перейдут на особый режим работы. Практически во всех детских дошкольных учреждениях округа будут организованы дежурные группы для тех детей, оба родителя которых работают в этот период,- пояснила начальник управления образования администрации Озерского городского округа Любовь Горбунова.

Режим работы дежурных групп и порядок поступления детей родителям разъяснят в детских садах до конца этой недели. Готовые бланки заявлений будут предоставлены родителям воспитателями каждой группы конкретного ДОУ.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42432/