Как южноуральцам будут доставлять пенсию в период карантина

Выплата и доставка пенсий в Челябинской области в апреле начнется по графику, несмотря на карантин.

«Доставка апрельских пенсий начнется 2 апреля согласно графикам выплаты и с учетом режима работы организаций почтовой связи и альтернативных доставочных организаций в Курчатовском, Металлургическом и Тракторозаводском районах Челябинска. Пенсионеры, получающие выплаты через банки, в апреле 2020 года получат пенсии в соответствии с действующим графиком», – сообщили в ведомстве.

Всю информацию о доставке пенсии можно получить в территориальном управлении ПФР по месту жительства. Адреса и телефоны «горячих линий» УПФР размещены на региональной странице ОПФР по Челябинской области в разделе «Контакты и адреса» – «Структура отделения».

Отметим, что на сегодня, 30 марта, пенсии за текущий месяц выплачены в полном объеме.

https://dostup1.ru/society/Kak-yuzhnouraltsam-budut-dostavlyat-pensiyu-v-period-karantina_125273.html