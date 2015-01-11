Об обстановке в Озёрске в условиях карантина

На 30 марта 2020 года в округе ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией не выявлено.

Все подразделения Клинической больницы № 71 ФМБА РФ переведены на усиленный режим работы. Сотрудники подразделений, врачи и средний медицинский персонал, прошли обучение по подготовке к работе в условиях распространения коронавирусной инфекции. На базе инфекционного корпуса организовано отделение для лечения больных коронавирусом.

Продолжается приём информации от лиц, вернувшихся из зарубежных стран, в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) на телефон 002.

Межрегиональное управление№ 71 ФМБА РФ ведет строгий учет граждан, вернувшихся из зарубежных стран и проживающих с ними членов семей – более 200 человек. Почти 40 человек сняты с наблюдения по истечении срока 14-дневной самоизоляции. Сотрудники межрегионального управления № 71, а также сотрудники полиции - участковые проводят регулярные проверки граждан по соблюдению самоизоляции на дому. Напомним, правительство Российской Федерации одобрило поправки об ужесточении ответственности за нарушение карантина.

Лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии №71 Федерального медико-биологического агентства в настоящее время проводит экспресс-анализы биоматериала на наличие коронавируса у лиц, вернувшихся из поездок в зарубежные страны. Забор биоматериала производится несколько раз за 14 дней карантина.

Убедительная просьба к жителям округа соблюдать ограничительные меры в связи с угрозой распространения инфекции, особенно пожилыми гражданами, которым не рекомендовано выходить из дома.

В Озерском городском округе работает телефон «горячей линии» для одиноких граждан в возрасте старше 65 лет по вопросам оказания различных видов помощи.

Ежедневно с 8:30 до 16:00 часов по телефонам 9-04-26, 5-56-45 граждане старше 65 лет могут оставить заявки на доставку продуктов питания и предметов первой необходимости, оплате жилищно-коммунальных услуг.

Обращаем ваше внимание на то, что прием заявок осуществляется только сотрудниками комплексного центра социального обслуживания населения по телефонам «горячей линии», доставка продуктов и предметов первой необходимости осуществляется с привлечением волонтерских и добровольческих организаций.

Данная услуга предоставляется гражданам бесплатно.

С 16:00 до 8:30 работает единый областной телефон горячей линии 8-919-304-63-00.