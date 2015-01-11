Пожар на полигоне Кыштыма заставляет озерчан закрывать форточки

Два дня подряд жители Озерска ощущают запах гари, причина – возгорание твердых коммунальных отходов на территории Кыштымского полигона ТКО. Это уже второй подобный случай в этом году.

В связи с происходящим администрация округа подготовила несколько обращений:

- в адрес Министерства экологии, которое по результатам торгов определило и присвоило статус регионального оператора по обращению с ТКО для Кыштымского кластера ООО «Спецсервис», с просьбой осуществить контроль за ситуацией и установить причины очередного возгорания на Кыштымском полигоне ТКО;

- в адрес прокуратуры Кыштыма, которая надзирает за соблюдением законности на территории, где расположен Кыштымский полигон ТКО, с просьбой проверить информацию о возгорании отходов и при наличии достаточных обстоятельств принять меры прокурорского реагирования;

- в адрес МРУ №71 ФМБА РФ, которое должно контролировать атмосферный воздух в селитебной зоне, и как санитарная служба устанавливать, есть ли вред от запаха гари для населения.

- Муниципальные экологи побывали на Кыштымском полигоне ТКО и составили акт по факту возгорания на нем. К сожалению, мы не располагаем ни полномочиями, ни лабораторной базой, чтобы повлиять на ситуацию и не допустить повторения подобных фактов, - прокомментировала свои действия начальник отдела охраны окружающей среды Галина Смирнова. – Но после нашего звонка в МРУ №71 ФМБА РФ были сделаны замеры атмосферного воздуха и в ближайшее время администрация получит результаты исследований.

Следует отметить, что на прошлой неделе в Собрании депутатов состоялось заседание комиссии по городскому хозяйству и природопользованию, где одной из обсуждаемых стала тема по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Озерского городского округа. На вопросы местных парламентариев ответил генеральный директор ООО «Спецсервис» Александр Шварц: в том числе, он рассказал о мерах, принятых после возникновения пожара на Кыштымском полигоне ТКО в январе 2020 года:

- В настоящий период специалисты ООО «Спецсервис» разработали план противопожарных мероприятий и согласовали его с Министерством безопасности Челябинской области, а также предприятием приобретен специализированный транспорт для тушения пожаров.

Судя по последним событиям, принятых мер, явно, недостаточно. А между тем проблема с возгораниями на Кыштымском полигоне ТКО требует скорейшего решения: озерчанам, вынужденным из-за ограничительных мер по коронавирусу находиться дома, теперь из-за запаха гари приходится еще и закрывать форточки. И ждать, что ветер переменится.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42480/