Алексей Текслер: Введение режима обязательной самоизоляции уже в ближайшее время весьма вероятно

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на ежедневном брифинге для журналистов рассказал о текущей ситуации с заболеванием коронавирусом в регионе.

Новых подтвержденных случаев заражением коронавирусной инфекцией в регионе за вчерашние сутки не выявлено, их по-прежнему остается 14. Условно подтвержденных случаев в настоящий момент восемь.

Вчера Алексей Текслер получил много вопросов в Instagram от жителей. Многие пишут о необходимости введения режима обязательной самоизоляции.

«Я рассматриваю введение режима обязательной самоизоляции граждан на территории Челябинское области», - заявил глава региона.

На Яндексе есть соответствующий сервис, который достаточно точно в соответствии с геолокацией и другими данными определяют индекс самоизоляции в городах и в стране в целом. Сейчас область относительно всех субъектов Российской Федерации с наибольшим количеством случаев подтвержденных заражений находится на 9-м месте. Введение такого режима уже в ближайшее время весьма вероятно. С сегодняшнего утра на территории муниципалитетов начнут работать машины с громкоговорителями, которые будут напоминать жителям Челябинской области о необходимости соблюдения режима карантина и самоизоляции.

«Я обращаюсь к жителям Челябинской области. Дорогие друзья! Давайте покажем всей стране, что мы лучше всех соблюдаем режим самоизоляции. Призываю молодежь: оставайтесь дома! Считайте, что самоизоляция - это такой модный флешмоб. Это крайне важно!», - подчеркнул Алексей Текслер.

За вчерашние сутки в регионе проведено 877 тестов, половина из них взяты в лабораториях Роспотребнадзора, оставшиеся - в региональных. На сегодняшний день 4 лаборатории министерства здравоохранения занимаются проведением тестов на коронавирус.

Вчера Президент РФ Владимир Путин на совещании с полпредами поручил увеличить количество тестов на коронавирус. Регион уже сегодня получили 3 тысячи дополнительных тест-систем. Основная региональная лаборатория Роспотребнадзора полностью укомплектована тестами, область получает их каждый день. Ограничений в этой части становится все меньше.

Губернатор дал распоряжение проверять на коронавирус всех тех, у кого есть подозрение и кто болеет ОРВИ, другими вирусными инфекциями. Уже в ближайшее время вся информация и четкие понятные инструкции для жителей о том, где и как сдать эти анализы, будет общедоступна. Это необходимо, чтобы не создавать очереди в больницах.

Дежурные группы детских садов посещают меньше детей, чем планировалось. По состоянию на утро понедельника, 30 марта, зафиксированы заявления от родителей на 6 тысяч 345 детей. По факту вчера в дежурных группах находилось 2 тысячи 360 детей по всей Челябинской области.

«Я считаю, что это позитивный момент. Призываю всех оставаться дома, и дети должны быть в том числе», - отметил Алексей Текслер.

Нарастает количество звонков на горячую линию министерства социальных отношений. Если на прошлой неделе получали в среднем около 500 звонков, то за вчерашний день их уже было 1178. Вся необходимая помощь нашим пожилым гражданам оказывается. Это работа стоит на особом контроле.

Вчера регион получили 150 тысяч масок из Еманжелинска. Сегодня еще 200 тысяч масок поступит от Русской медной компании, которая делает это на благотворительных началах.

За прошедшие сутки сотрудники органов МВД, Росгвардии, медработники, Роспотребнадзора, всего порядка 605 человек, выходили на проверку лиц, находящихся на самоизоляции. Проведена 781 проверка, выявлено 73 нарушения карантинного режима жителями области. На них составлены протоколы об административных правонарушениях. В ближайшее время формат проверок будет усилен.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/42482/