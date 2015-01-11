Генпрокуратура РФ поручила провести проверку по взрыву в Магнитогорске

Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила южноуральскому ведомству организовать проверку по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Магнитогорске, в результате которого погибли два человека и пострадали 17.

«В ходе надзорных мероприятий особое внимание прокуроры уделят вопросам соблюдения законодательства при эксплуатации расположенного в названном многоквартирном доме внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», – говорится в сообщении.

По результатам проверки будут приняты меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона.

Напомним, по факту взрыва и последующего пожара следственными органами возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Подозреваемый – мужчина, который принес в квартиру газовый баллон – задержан.

https://dostup1.ru/society/Genprokuratura-RF-poruchila-provesti-proverku-po-vzryvu-v-Magnitogorske_125320.html