В Озёрске один условно-положительный результат теста на коронавирус!

Сегодня стало известно о одном условно-положительном результате теста на коронавирус в Озёрске Сейчас он е подтверждения в Новосибирске. Новосибирская организация, в которую отправляют анализы южноуральцев, — не просто лаборатория. Это Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он существует с 1974 года и исследует возбудителей опасных болезней, разрабатывает методы диагностики вирусных заболеваний, способы их диагностики и лечения.

По информации из официальных источников всего в округе на сегодняшний день проведено 52 исследования на коронавирус.

Между тем, в г. Заречный в семье одного из сотрудников Белоярской АЭС нашли заразившегося коронавирусом. После этого часть сотрудников атомной станции решили изолировать от контактов с другими людьми.

Кроме того, за сутки в России подтверждено 440 случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах – всего в стране зарегистрировано 2 777 случаев COVID-19 в 75 регионах,.

Зарегистрировано 7 летальных случаев: Москва – 5, Московская область – 1, Псковская область – 1. За весь период – 24.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европы.

По состоянию на 31 марта проведено 536 669 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Под медицинским наблюдением в целом по России находилось 341 352 человек, по состоянию на 31 марта под контролем остаются 215 151 человек.

Мы продолжаем следить за ситуацией!