В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Вспышка коронавируса в России должна завершиться к лету, однако пик распространения инфекции еще не пройден, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — отметил Никифоров, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, пик распространения вируса в России наступит примерно к середине следующей недели. Он добавил, что коронавирус относится к ОРВИ, а во время вспышек подобных заболеваний «такой подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель».

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января. Сейчас в стране зафиксировано свыше 2,7 тыс. случаев заболевания в 75 регионах. Всего выздоровели 190 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 24 человека.

В условиях распространения коронавируса большинство российских регионов ввели режим самоизоляции. На улицу разрешено выходить при обращении за медицинской помощью, для похода за продуктами и лекарствами, а также чтобы вынести мусор или выгулять собаку не далее 100 м от дома.

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