Коронавирус, Челябинская область: число подтвержденных заражений выросло до 27

Число южноуральцев, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, выросло до 27 человек – условно подтвержденных случаев пять, в том числе четыре новых.

«Четверо из подтвержденных выписаны. На госпитализации остаются 23 человека: 11 в Челябинске, пятеро – в Кизильском районе, по два – в Магнитогорске, Бредах и Верхнеуральске, один человек – в Златоусте. Все госпитализированные находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение», – сообщили в министерстве.+

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию» 8 (351) 240-15-16 (круглосуточно).

Напомним, также граждане могут звонить по номеру 8-800-201-41-88. Телефон «горячей линии» для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон «горячей линии» службы психологической помощи для людей на самоизоляции – 8 (351) 269-77-77.

На сайте правительства можно найти ответы на часто задаваемые вопросы в период коронавируса, их перечень ежедневно пополняется.

Также, актуальная информация опубликована на сайте коронавирус74.рф.