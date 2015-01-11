У пресс-секретаря Текслера заподозрили коронавирус

Подозрение на коронавирус выявлено у пресс-секретаря губернатора Челябинской области Сергея Зюся.

За последний месяц Сергей Зюсь не покидал пределов региона и страны, не имел контактов с гражданами, вернувшимися из-за рубежа. Анализ направлен на проверку в новосибирскую лабораторию «Вектор».

Остальные отобранные анализы сотрудников администрации губернатора отрицательные.

Как только стало известно о первичных результатах анализа, Зюсь самоизолировался, соблюдает все ограничительные мероприятия, чувствует себя хорошо, сообщили в пресс-службе главы региона.

https://dostup1.ru/society/U-press-sekretarya-Texlera-zapodozrili-koronavirus_125479.html