Информация Службы занятости г. Озерска

Оказание услуг гражданам службой занятости г. Озерска в дистанционном режиме на время действий ограничительных мер по профилактике коронавирусной инфекции.

КОНСУЛЬТАЦИИ о работе и услугах Центра занятости Вы можете получить:

по телефонам: 8(35130)2-46-11, 8(35130)2-19-45 в рабочее время;

через интернет – приемную Центра занятости направить свой вопрос.

ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВОК

Если Вам необходимо получить справку от центра занятости о том, что Вы состоите/не состоите на учете для представления в другие учреждения/государственные органы, Вам необходимо заполнить ЗАПРОС и направить на электронный адрес Центра занятости dsz_main@mail.ru. Центр занятости подготовит ответ по Вашему Запросу и отправит СПРАВКУ на указанный Вами адрес, либо Почтой России. Лично приходить в центр занятости нет необходимости.

ПОИСК РАБОТЫ

Если Вам необходима консультация по поиску работы и имеющимся вакансиям, то можно не выходя из дома:

а) обратиться на портал Работа в России www.trudvsem.ru, где размещены все вакансии, имеющиеся вакансии в базе службы занятости;

б) при необходимости консультации со специалистами центра занятости, можно позвонить по телефонам: 8(35130)2-46-11, 8(35130)2-19-45.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОДЕЙСТВИЮ В ПОИСКЕ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ

Вам необходимо по электронной почте, либо почтовым отправлением Почтой России предоставить следующий пакет документов (в отсканированном виде, в виде фотографий, в бумажном виде):

- заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы;

- паспорт (разворот первой страницы и страницы с последним местом регистрации);

- трудовая книжка (все заполненные страницы о работе), выписка из эл. трудовой книжки (при наличии);

- документ об образовании;

- справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы (2НДФЛ - не подходит!);

- ИПРА (для инвалидов);

- банковские реквизиты с указанием Вашего расчетного счета для перечисления пособия и социальных выплат,

- карточка СНИЛС и свидетельство ИНН.

Все перечисленные документы предоставляются на электронный адрес Центра занятости dsz_main@mail.ru, либо почтовый адрес Центра занятости по месту Вашей регистрации (456784, Челябинская обл., г. Озёрск, ул. Ленина, 62).

После получения пакета документов специалист службы занятости проинформирует Вас о дальнейших действиях по телефону или электронной почте, указанным в заявлении.

ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ ГРАЖДАНИНА, ИЩУЩЕГО РАБОТУ (без выплаты пособия по безработице, гражданам пенсионного возраста), перерегистрация и подбор подходящей работы осуществляется по телефону, путем опроса о наличии, либо отсутствии оснований для снятия Вас с регистрационного учета. При этом, Вы можете сами позвонить в Центр занятости в назначенный день перерегистрации по телефонам: 8(35130)2-46-11, 8(35130)2-19-45.

ЕСЛИ ВЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТНОГО

Если Вы состоите на учете в службе занятости в качестве безработного, на время действия ограничительных мер, перерегистрация безработных граждан специалистами службы занятости будет проводиться удаленно – путем опроса по телефону безработных граждан о наличии, либо отсутствии оснований для снятия с регистрационного учета. Также безработные граждане будут извещаться о дате следующей перерегистрации. При этом, чтобы подтвердить свой статус, безработные граждане могут сами позвонить в Центр занятости в назначенный день перерегистрации по телефонам: 8(35130)2-46-11, 8(35130)2-19-45.

При установлении фактов предоставления ложной информации будут приняты необходимые меры для возврата незаконно полученных социальных выплат, в том числе в судебном порядке!

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42535/