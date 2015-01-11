О работе УКС-Озёрск

По многочисленным просьбам абонентов Уральские кабельные сети-Озёрск увеличили время работы абонентского отдела на пр. Победы и снова открыли отдел в ТРК «Фестиваль».

Ждём Вас:

-пр-кт Победы, 8.

в будни с 10:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 16:00, в воскресенье с 10:00 до 15:00.

-ТРК «Фестиваль» (цокольный этаж, за «Магнитом»).

График работы: с 10:00 до 21:00. Без выходных.

-Телефоны:

7‒06‒72 — Менеджер по работе с клиентами

4‒03‒01 — Служба технической поддержки

P.S. Отделы работают, строго соблюдая все санитарные нормы и правила.