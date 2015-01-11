Аплодисменты для врачей. Радио «Маяк” запускает грандиозный флешмоб

Весь мир продолжает сражаться с пандемией коронавируса. На передовой каждодневной борьбы с COVID-19 находятся врачи. Радио “Маяк” решила поддержать и запустила для этого масштабный флешмоб.

Радиостанция предлагает ежедневно в 20:00 по местному времени выйти на балкон или открыть окно и выразить свою поддержку медикам бурными овациями. Присоединиться к акции может любой желающий, причем не помешают и условия самоизоляции.

«Мы призываем всех жителей страны оставаться дома, чтобы облегчить работу медработникам. А по окончании дня предлагаем уделить минуту свободного времени, чтобы присоединиться к аплодисментам в честь героев, несущих свой медицинский пост», – Рустам Вахидов, первый заместитель директора филиала ФГУП ВГТРК ГРК «РАДИО РОССИИ».

https://www.cheltv.ru/aplodismenty-dlya-vrachej/