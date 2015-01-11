Жительница Озерска осталась без 1 млн рублей, решив купить авто через интернет

Жительница Озерска осталась без 1 млн рублей, решив купить авто через сайт бесплатных объявлений, – списавшись с неизвестным продавцом, она полностью перевела ему сумму стоимости мифической машины.

«Это распространенный способ обмана, когда на сайтах бесплатных объявлений граждане выбирают товары или услуги. Они также перечисляют по указаниям незнакомых лиц разные суммы денег в качестве предоплаты, а порой и полностью оплачивая свой заказ», – говорят в полиции.

Так, другая жительница региона лишилась 195 тыс., пытаясь купить баян через интернет.

Еще один частый способ обмана – сообщение о якобы несанкционированных действиях с их банковскими счетами. За последние дни с аналогичными заявлениями в МВД обратились жители Брединского, Октябрьского районов, Миасса и Южноуральска. «Гражданам поступают телефонные звонки от якобы сотрудников службы безопасности банков, которые убеждают южноуральцев, что существует угроза лишиться средств, поэтому их нужно снять и перевести на безопасный счет в другой финансово-кредитной организации. Граждане выполняют указания неизвестных лиц, перечисляют свои средства или сообщают коды из SMS или информацию карты. Причем поразительную доверчивость проявляют пострадавшие самого разного социального статуса и достатка», – говорят в полиции.

Правоохранители призывают помнить: представители банковских организаций не могут запрашивать персональные данные, а также предлагать перевести денежные средства на какие-либо иные счета. Если кто-то по телефону запрашивает у вас данные банковской карты и информацию из SMS – он мошенник, прекратите с ним разговор.

https://dostup1.ru/society/Zhitelnitsa-Ozerska-ostalas-bez-1-mln-rubley-reshiv-kupit-avto-cherez-internet_125632.html