В Челябинской области разрешили работать парикмахерским

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что с понедельника, 13 апреля, на Южном Урале начнут работать парикмахерские и салоны красоты с медицинской лицензией.

При этом, по словам главы региона, должны строго соблюдаться санитарные меры и социальная дистанция.

Принимать клиентов будут строго по записи, избегая скопления людей.

Возобновят работу мастерские одежды, обуви, точки по изготовлению ключей, прокат бытовых изделий (кроме спортивного инвентаря).

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-razreshili-rabotat-parikmaherskim_125650.html