Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды на Южном Урале

Во вторник, 14 апреля, в Челябинской области ожидаются дожди с мокрым снегом, порывы ветра до 18 метров в секунду.

По информации синоптиков, предстоящей ночью и завтра днем в регионе пройдут небольшие, местами – умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах возможно отложение гололеда и мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Ночью будет от минус четырех до плюс одного, порывы ветра до 14 метров в секунду, днем 14 апреля – плюс 4-9, временами усиление ветра до 18 м/с.

Как следует из трехдневного прогноза погоды, в среду возможны небольшие дожди, днем будет плюс 9-14, в четверг – преимущественно без осадков, воздух прогреется до 18 градусов.

https://dostup1.ru/society/Sinoptiki-predupredili-o-rezkom-uhudshenii-pogody-na-Yuzhnom-Urale_125666.html