Информация по коронавирусу: прибывающие в Челябинскую область должны сообщить о приезде

По информации медиков, на сегодняшний день в округе на домашнем карантине находятся 43 человека. Состояние их здоровья не внушает опасений. Снято с карантина 306 человек. Заболевших коронавирусной инфекцией, а также носителей вируса COVID-19 в округе не выявлено.

Внимание!

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области № 212-рп от 12.04.2020 г. "О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 18.03.2020 № 146-рп" граждане, прибывающие на территорию Челябинской области из городов Москва, Санкт-Петербург и Московской области любыми видами транспорта, обязаны сообщать о своем прибытии в Озерский городской округ по круглосуточному телефону 002.

В случае ухудшения самочувствия гражданам нужно немедленно обращаться за медицинской помощью по телефону вызова врача, не выходя из дома. Во время описания симптомов необходимо проинформировать медиков о своем прибытии из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области.

Руководителям предприятий и организаций также необходимо сообщать по телефону 002 о лицах, прибывших для проведения работ из городов Москва, Санкт-Петербург и Московской области.

Кроме того, работодатели должны проводить термометрию прибывших работников в течение рабочего дня с целью предупреждения заноса COVID-2019 в организацию.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42618/