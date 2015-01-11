Городской парк культуры и отдыха приводят в порядок

На территории городского парка культуры и отдыха завершена плановая вырубка фаутных деревьев у входа со стороны Поперечного переулка. Вырубка производилась на основании разрешительных документов, в соответствии с экологическими нормами.

-Деревья, которые подлежат вырубке в рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, очень старые. По предварительной оценке, сосны достигают возраста 140-150 лет и, безусловно, представляют опасность для жителей города. Деревья, как правило, ослабленные, внутри поражены сердцевинной гнилью. Сейчас заканчиваем уборку веток с места вырубки. Немало на территории парка старых берез, которые тоже планируем убирать, их возраст превышает 70 лет. Любой сильный порыв ветра может уронить старые больные деревья, от их падения могут пострадать люди, - пояснил инженер по лесовосстановлению парка культуры и отдыха Олег Кузьмин.

Кроме того, по информации директора ПКиО Луизы Белой, все силы коллектива сейчас сосредоточены на уборке территории: убирается старая листва, вывозится мусор. К тому времени, когда появятся первая зелень на деревьях и трава на газонах, территория парка заметно преобразится, и после снятия ограничительных мер из-за угрозы распространения коронавируса излюбленное место отдыха вновь соберет озерчан. Жители города смогут наслаждаться свежим воздухом, совершать велосипедные и пешие прогулки, заниматься оздоровительным бегом.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42626/