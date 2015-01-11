В Челябинской области подтверждено 55 случаев COVID-19

На утро 15 апреля в Челябинской области подтверждено 55 случаев заболевания – плюс пять больных за сутки.

«Из числа заболевших 22 уже выздоровели, в том числе 14 апреля выписаны девять человек», – сказал, Текслер.

Условно положительный тест – один.

Он добавил, что по решению главного санитарного врача РФ с сегодняшнего дня условно подтвержденные диагнозы не будут больше отправляться в Новосибирск, в лабораторию «Вектор», – верифицировать тесты будет лаборатория челябинского отделения Роспотребнадзора.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-podtverzhdeno-55-sluchaev-COVID-19_125732.html