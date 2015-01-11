Информация на 15 апреля: в Озерском городском округе заболевших коронавирусом нет

В Озерском городском округе положение остается стабильным: заболевших коронавирусной инфекцией и носителей COVID-19 не выявлено. На домашнем карантине находится 18 человек, снято с карантинного учета 332 жителя Озерска.

Напоминаем, в Челябинской области и Озерском городском округе введен режим повышенной готовности.

Граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию друг от друга не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и транспорте.

Покидать места проживания можно только в случаях острой необходимости:

- обращения за экстренной медицинской помощью;

- прямой угрозы жизни и здоровью (например, пожар);

- если Вы следуете к месту (от места) работы;

- если Вы передвигаетесь для обеспечения деятельности, которая не приостановлена (например, довозите товары первой необходимости к местам их реализации);

- если Вы оказываете транспортные услуги или услуги доставки;

- если Вы идете в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, в аптеку;

- не запрещен выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания и вынос отходов до ближайшего места накопления отходов.

Внимание!

Управление социальной защиты населения администрации округа информирует родителей, имеющих право на получение ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В связи с многочисленными обращениями по вопросам назначения выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет сообщаем, что прием заявлений на вышеуказанную выплату предварительно планируется начать в мае 2020 года.

В настоящее время Правительством Российской Федерации проводится работа:

1) по организации межведомственного взаимодействия для того, чтобы органы социальной защиты населения самостоятельно могли запрашивать и получать сведения о рождении, смерти, заключении или расторжении брака, регистрации по месту жительства, а также сведения о полученных семьей доходах;

2) по возможности подачи заявления через Портал государственных услуг.

До завершения вышеуказанной работы заявления для назначения данной выплаты не принимаются.

О начале работы по приему заявлений на назначение выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет Управлением социальной защиты населения будет сообщено дополнительно через средства массовой информации.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42652/