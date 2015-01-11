Семьям южноуральских школьников начнут выдавать молоко

Семьям школьников из Челябинской области, которые получали молоко по специальной программе, возобновят выдачу напитка.

По словам министра образования и науки Челябинской области Александра Кузнецова, выдача молока будет организована для поддержания иммунитета и здоровья учащихся начальных классов. Решение о возобновлении выдачи напитка, принятое накануне губернатором Алексеем Текслером, также станет мерой поддержки местных производителей, которые уже запустили дополнительные линии по выпуску витаминизированного молока по ГОСТу.

Перед руководителями школ поставлена задача организовать выдачу без очередей. Помещения будут обрабатывать и проветривать. Каждая школа составит свой график выдачи молока. Выдача молока будет производиться с соблюдением всех мер безопасности и профилактики распространения коронавирусной инфекции. Режим работы в перчатках и масках обязателен.

Школьное молоко упаковано в отдельные картонные коробки или обтянуто плотным полиэтиленом, что упростит раздачу. Семьи обучающихся начальной школы получат то количество пакетированного напитка, которое бы дети выпили на молочных переменах, если бы обучение проводилось в прежнем режиме.

https://dostup1.ru/society/Semyam-yuzhnouralskih-shkolnikov-nachnut-vydavat-moloko_125858.html