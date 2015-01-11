В Челябинской области досрочно завершится театральный сезон

Театральный сезон на Южном Урале завершится досрочно из-за пандемии коронавируса – показы спектаклей возобновят только в новом сезоне.

​«Даже при наилучшем раскладе, если режим обязательной самоизоляции завершится 30 апреля, коллективам потребуется время, чтобы войти в прежний ритм и восстановить репертуар. А еще успеть продать билеты, продажи которых сегодня приостановлены. Поэтому принято решение закрыть сезон раньше, но театры продолжат репетиционный процесс. Все премьеры переносятся на осень. Соответственно, новый сезон откроется раньше обычного», – прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Глава ведомства заверил, что зарплаты и отпускные артисты получат в полном объеме. Традиционно летние отпуска в театрах области начинаются в июне-начале июля. Сроки определяет руководство учреждения.

Министр напомнил, что для зрителей продолжатся онлайн показы спектаклей на сайте ОТВ. В проекте Online-театр принимают участие семь театральных коллективов и челябинская филармония. В общей сложности сейчас на 1obl.tv в свободном доступе находятся 36 спектаклей. Также продолжается благотворительная акция «Челябинские актеры – детям», в рамках которой артисты на добровольной основе читают сказки и рассказы для детей.

Между тем, театр драмы и комедии «Наш дом» еженедельно выкладывает в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписи спектаклей, которые были поставлены на его сцене в разные годы.

Ссылки: https://vk.com/teatr_ozersk?w=wall-15676137_22057

https://vk.com/teatr_ozersk?w=wall-15676137_22053

Кроме того, «Наш дом» предлагает озерчанам заняться профилактикой гиподинамии в условиях самоизоляции и запускает цикл видеороликов под названием «Культурное зарЯжение», в которых артисты театра делятся упражнениями, полезными для сохранения подвижности суставов, улучшения самочувствия и бодрости духа.

Ссылка: https://vk.com/teatr_ozersk?w=wall-15676137_22060

В социальной сети «Инстаграм» на странице театра приблизительно раз в неделю проходят онлайн-интервью (в режиме «прямого эфира») «Открытый карантин» с артистами театра, во время которых каждый участник может задать вопрос актеру.

Для просмотра и участия в интервью необходимо зарегистрироваться в сети «Инстаграм» и подписаться на аккаунт театра «Наш дом». @teatrnashdom_ozersk

Коллектив озерского театра кукол «Золотой петушок» будет рад встрече со зрителями, взрослыми и маленькими, на своей странице «ВКонтакте». Если пройти по ссылке, можно познакомиться с онлайн-афишей спектаклей театра кукол, которые транслируются в сети:

https://vk.com/zol_petushok_oz?w=wall-9425187_14837

Информация предоставлена https://dostup1.ru/ и http://ozerskadm.ru/