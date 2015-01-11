В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

По данным Челябинского ЦГМС, днем 22 апреля на Южном Урале ожидаются порывы ветра 17-22 м/с.

Ночью и днем в горных районах Челябинской области прогнозируются сильные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 6-11, днем – плюс 13-18, в горах плюс 8-13 градусов.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев.

Дорожники просят водителей быть внимательными за рулем, по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-vetra_125892.html