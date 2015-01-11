СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 273 происшествия, возбуждено 15 уголовных дел, раскрыто 10.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 10 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 13 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 22 выезда.

Было составлено 302 административных протокола, в том числе:

- за нарушение ПДД – 178 протоколов;

- за управление в нетрезвом виде 4 протокола;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 29

протоколов;

- за мелкое хулиганство – 37 протоколов.

Осуществлено 6 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий и проведено 12 профилактических осмотров.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск