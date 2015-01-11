Полицейские напоминают гражданам об ответственности за нарушение тишины и покоя

В статье 13 Закона Челябинской области от 2 июня 2010 года № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области», предусмотрена ответственность за совершение действий, нарушающих покой граждан и тишины в рабочие дни в период с 22 до 6 часов, а в выходные (субботу и воскресенье) и нерабочие праздничные дни – с 23 до 8 часов, в виде административного штрафа на граждан в размере от одной до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти до ста тысяч рублей.

К действиям, нарушающим покой граждан и тишину относятся:

- использовании телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках), повлекшем нарушение покоя граждан и тишины;

- действиях, сопровождающихся звуками (игре на музыкальных инструментах, крике, свисте, пении и др.), повлекших нарушение покоя граждан и тишины;

- непринятии мер по отключению звуковой охранной сигнализации автомобилей, а также действиях, совершаемых в процессе эксплуатации транспортных средств, повлекших нарушение покоя граждан и тишины;

- использовании пиротехнических средств, повлекшем нарушение покоя граждан и тишины;

- проведении ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, повлекшем нарушение покоя граждан и тишины.

Также полицейские напоминают, что неуплата административного штрафа в срок, согласно статье 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Сообщения о нарушениях тишины и покоя граждан принимаются Управлением МВД России по ЗАТО г. Озерск (телефоны дежурной части 02, 2-50-85).