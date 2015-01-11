4 южноуральские школы попали в рейтинг 100 лучших в России

Четыре южноуральских школы попали в топ-100 лучших по конкурентоспособности учеников. Такой рейтинг ежегодно составляет аналитическое агентство RAEX.

В списке были представлены учебные заведения из 24 регионов России, при этом больше половины школ в нем – из Москвы и Московской области (54% участников). Вторым по численности лучших стал Санкт-Петербург (8 школ), на третьем месте республика Татарстан (5 школ), а на четвертом Челябинская области (4 школы).

Зато в самом рейтинге Челябинский физико-математический лицей №31 занял почетное третье место среди ста лучших. На более высокие позиции, по сравнению с прошлым годом поднялись Озерский лицей №39 – 57 место, и Челябинский лицей №97 – 75 место. 99 строку занял областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей.

К тому же в рейтинговом агентстве отметили, что в списке лучших с каждым годом оказывается все больше школ для одаренных детей. В таких школах детям обеспечивают бесплатное питание, проживание, лучшие педагоги региона проводят лекции и семинары. Одна из таких школ в Челябинске как раз попала в топ.

Также существует список 300 лучших школ, по количеству учеников, поступивших в ведущие ВУЗы страны. На Южном Урале это Челябинский лицей №11 и гимназия №127 им. академика Е.Н. Аврорина Снежинска.

https://www.cheltv.ru/4-yuzhnouralskie/