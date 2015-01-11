Россиянам разрешили не поверять счетчики до 2021 года

Для физических лиц в России отменили поверки счетчиков до 1 января 2021 года – это касается и тех приборов учета, срок поверки которых уже истек.

Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчета оплаты потребленных коммунальных услуг. При этом штрафы и пени взыскиваться не будут.

Это делается для минимизации рисков заражения коронавирусом.

Росстандарт и Росаккредитация обращают внимание на возможные мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета. Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года не соответствует действительности.

https://dostup1.ru/society/Rossiyanam-razreshili-ne-poveryat-schetchiki-do-2021-goda_125930.html