Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 23.04.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня четверг 23 апреля 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 4 град. С

• атмосферное давление 723 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 70 %

• ветра Юго-Западный 6 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Матросова 38 с 8.30 до окончан

М. Кольцевая 3,5 с 9 до окончания

Дзержинского 35-10п с 9 до 10 часов

Луначарского 9,13-5п, Космонавтов 9, Свердлова 9, Гайдара 9-1п, К Маркса 2-7п с 9 до 12 часов

2 В сетях электро-снабжения : нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления :

Матросова 38 с 8.30 до окончан

М. Кольцевая 3,5 с 9 до окончания

Дзержинского 35-10п с 9 до 10 часов

Луначарского 9,13-5п, Космонавтов 9, Свердлова 9, Гайдара 9-1п, К Маркса 2-7п, Иртяшская 15-1п, Октябрьская 21 с 9 до 12 часов

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Во избежание заражения коронавирусной инфекцией, ограничивается пребывание на улице. Выход на улицу без крайней необходимости запрещен. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих. Только самоизоляция поможет остановить распространение вируса.

Уважаемые родители!

Дети чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Запрещайте детям играть на водоемах, расскажите об опасности выхода на лед.

Если вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «2-07-07», для сотового оператора «112».

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского ЦГМС днем 23 апреля на территории Челябинской области ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, порывы ветра до 21 м/с.

Вниманию жителей округа!

С 01 апреля 2020 в лесах Челябинской области установлен пожароопасный сезон, на период которого запрещается:

пользоваться открытым огнём (бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу);

употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочный материал;

заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользовать открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

оставлять бутылки или осколки стекла;

выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях в лесу;

разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 23 апреля 2020 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью в горах небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, на крайнем западе до умеренных, днем в северной половине небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, в горах до умеренных, на юге преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью от минус 1° до плюс 4°, днем плюс 5-10°.

НЯ: порывы ветра 21 м/с.

ОЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Ледовая обстановка: На реках и озерах Челябинской области установился ледостав, прогнозируется уменьшение толщины льда. Средняя толщина льда на реках и озерах Челябинской области составляет 30-55 см.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 170-рп от 30.03.2020 г. начало пожароопасного сезона 2020 года в лесах Челябинской области установить с 1 апреля 2020 года.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: изношенность инженерных сетей, а так же порывами линий электропередач при отложении мокрого снега на проводах.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохранится тенденция роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Существует риск заболевания населения внебольничной пневмонией, китайским коронавирусом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий, а также выезд на территорию Китая), острыми кишечными инфекциями: ротовирусной и сальмонеллезом, пищевыми токсикоинфекциями, дизентерией, связанных с нарушениями технологий приготовления и хранения пищевых блюд в системе общепита.

В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 185 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/42711/