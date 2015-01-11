В Челябинской области продлили предупреждение об ухудшении погоды

По данным Челябинского гидрометцентра, 24 апреля на территории региона ожидаются осадки в виде дождя, в горах с мокрым снегом, местами порывы ветра до 20 м/с.

Повышается вероятность возникновения ЧС. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередачи, вал деревьев. Возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

По информации синоптиков, предстоящей ночью в регионе прогнозируется от нуля до минус пяти, завтра днем будет плюс 10, в горах – от нуля до плюс пяти. В Челябинске ночью будет минус 1-3, днем в пятницу – плюс 7-9, порывы ветра до 16 м/с. Атмосферное давление в городе значительно ниже нормы – 727-731 мм ртутного столба при норме 743 мм.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-prodlili-preduprezhdenie-ob-uhudshenii-pogody_125973.html