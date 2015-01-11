Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 27.04.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня понедельник 27 апреля 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 5 град. С

• атмосферное давление 737 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 63 %

• ветер Юго – Восточный 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения :

Монтажников 52, с 8.30м до 13 час

Свердлова 9, с 9 до 12 часов

К.Маркса 22,24,26, Луначарского 1,3,5,7,9, Октябрьская 26 с 9 до окончан

2 В сетях электро-снабжения : нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Свердлова 9, с 9 до12 часов

Монтажников 52, с 8.30м до 13 час

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Во избежание заражения коронавирусной инфекцией, ограничивается пребывание на улице. Выход на улицу без крайней необходимости запрещен. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих. Только самоизоляция поможет остановить распространение вируса.

Вниманию жителей округа!

27 и 28 апреля будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска.

Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Уважаемые озерчане!

В связи с ремонтными работами на перекрестке пр. Победы – ул. Менделеева не будет работать светофорный объект с 27.04.2020 г. до окончания работ.

Вниманию жителей округа!

С 01 апреля 2020 в лесах Челябинской области установлен пожароопасный сезон, на период которого запрещается:

пользоваться открытым огнём (бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу);

употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочный материал;

заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользовать открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

оставлять бутылки или осколки стекла;

выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях в лесу;

разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 27 апреля 2020 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с, ночью отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2-7°, при прояснении до минус 1°, днем плюс 12-17°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Ледовая обстановка: На реках и озерах Челябинской области установился ледостав, прогнозируется уменьшение толщины льда. Средняя толщина льда на реках и озерах Челябинской области составляет 30-55 см.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 170-рп от 30.03.2020 г. начало пожароопасного сезона 2020 года в лесах Челябинской области установить с 1 апреля 2020 года.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: изношенность инженерных сетей, а так же порывами линий электропередач при отложении мокрого снега на проводах.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохранится тенденция роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Существует риск заболевания населения внебольничной пневмонией, китайским коронавирусом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий, а также выезд на территорию Китая), острыми кишечными инфекциями: ротовирусной и сальмонеллезом, пищевыми токсикоинфекциями, дизентерией, связанных с нарушениями технологий приготовления и хранения пищевых блюд в системе общепита.

В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 165 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/42739/