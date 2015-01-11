Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 27.04.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
Сегодня понедельник 27 апреля 2020 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 5 град. С
• атмосферное давление 737 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 63 %
• ветер Юго – Восточный 1 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения :
Монтажников 52, с 8.30м до 13 час
Свердлова 9, с 9 до 12 часов
К.Маркса 22,24,26, Луначарского 1,3,5,7,9, Октябрьская 26 с 9 до окончан
2 В сетях электро-снабжения : нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:
Свердлова 9, с 9 до12 часов
Монтажников 52, с 8.30м до 13 час
Уважаемые жители Озерского городского округа!
Во избежание заражения коронавирусной инфекцией, ограничивается пребывание на улице. Выход на улицу без крайней необходимости запрещен. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих. Только самоизоляция поможет остановить распространение вируса.
Вниманию жителей округа!
27 и 28 апреля будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска.
Будет проводиться проверка передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания.
Уважаемые озерчане!
В связи с ремонтными работами на перекрестке пр. Победы – ул. Менделеева не будет работать светофорный объект с 27.04.2020 г. до окончания работ.
Вниманию жителей округа!
С 01 апреля 2020 в лесах Челябинской области установлен пожароопасный сезон, на период которого запрещается:
пользоваться открытым огнём (бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу);
употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;
оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочный материал;
заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользовать открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;
оставлять бутылки или осколки стекла;
выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях в лесу;
разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,10
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 27 апреля 2020 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с, ночью отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2-7°, при прояснении до минус 1°, днем плюс 12-17°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Ледовая обстановка: На реках и озерах Челябинской области установился ледостав, прогнозируется уменьшение толщины льда. Средняя толщина льда на реках и озерах Челябинской области составляет 30-55 см.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 170-рп от 30.03.2020 г. начало пожароопасного сезона 2020 года в лесах Челябинской области установить с 1 апреля 2020 года.
Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: изношенность инженерных сетей, а так же порывами линий электропередач при отложении мокрого снега на проводах.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохранится тенденция роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).
Существует риск заболевания населения внебольничной пневмонией, китайским коронавирусом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий, а также выезд на территорию Китая), острыми кишечными инфекциями: ротовирусной и сальмонеллезом, пищевыми токсикоинфекциями, дизентерией, связанных с нарушениями технологий приготовления и хранения пищевых блюд в системе общепита.
В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 165 обращений.