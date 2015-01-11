Чиновники решили изменить прожиточный минимум южноуральцев

Прожиточный минимум в Челябинской области по итогам I квартала 2020 в сравнении с IV 2019-го увеличен на 402 рубля – до 10 440 рублей.

По основным социально-демографическим группам населения минимум составил: для трудоспособного населения – 11 183 (плюс 406 рублей, здесь и далее – в сравнении с IV кварталом 2019 года), для пенсионеров – 8 661 (плюс 320 рублей) и для детей – 10 849 рублей (плюс 538 рублей).

Прожиточный минимум – это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также он учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы. Обновляется ежеквартально в соответствии с федеральным законом «О прожиточном минимуме в РФ», региональными законами «Об установлении прожиточного минимума в Челябинской области» и «О потребительской корзине в Челябинской области на 2018-2020 годы».

Величина прожиточного минимума используется при разработке и реализации социальных программ, установления минимального размера социальных выплат.

https://dostup1.ru/finance/Chinovniki-reshili-izmenit-prozhitochnyy-minimum-yuzhnouraltsev_126025.html