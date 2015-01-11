Уважаемые автовладельцы!

Напоминаем, в соответствии с законом Челябинской области «Об административных правонарушениях» неправильная парковка влечет за собой наказание.

Если вы оставили автомобиль на газоне, это является нарушением пункта 3.7.5 установленного правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области «оставление без цели выполнения аварийных или ремонтных работ механических транспортных средств на газонах, тротуарах, озелененных территориях, детских и спортивных площадках, а также их стоянка, препятствующая вывозу коммунальных отходов», утвержденных решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82 и является административным правонарушением части 10 статьи 3 Закона Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области», за что предусмотрено административное наказание в виде штрафа: для граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; должностных лиц – от трех тысяч до шести тысяч рублей; юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Следует воздержаться от парковки автомобиля в непредназначенном для этого месте. В случае повторного обнаружения транспортного средства на газоне в отношении его владельца будет возбуждено административное дело.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42751/