Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 30.04.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня четверг 30 апреля 2020 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 0 град. С

• атмосферное давление 737 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 96 %

• ветра нет.

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Монтажников 52 с 8ч30м до 14час

Семенова 13, Гайдара 6, Луначарского 13-5п, Строительная 22 с 9 до 12 часов

Дзержинского 56-5п, К. Маркса 8-1п с 9 до 13 часов

2 В сетях электро-снабжения пос. Н. Теча с 9 до 12 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Музрукова 42 с 8ч30м до 12час

Монтажников 52 с 8ч30м до 14час

Семенова 13, Гайдара 6, Луначарского 13-5п, Строительная 22 с 9 до12 часов

Дзержинского 56-5п, К. Маркса 8-1п с 9 до 13 часов

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Во избежание заражения коронавирусной инфекцией, ограничивается пребывание на улице. Выход на улицу без крайней необходимости запрещен. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих. Только самоизоляция поможет остановить распространение вируса.

Уважаемые озерчане!

В связи с ремонтными работами на перекрестке пр. Победы – ул. Менделеева не будет работать светофорный объект с 27.04.2020 г. до окончания работ.

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

30 апреля в горных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, в большинстве районов усиление ветра 22-27 м/с.

30 апреля повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных. В горных районах возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

30 апреля в южных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

30 апреля в Челябинской области сохраняется вероятность возникновения ЧС не выше муниципального уровня, обусловленных возникновением лесных пожаров, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты, увеличением площади природных пожаров до крупных.

Вниманию жителей округа!

С 01 апреля 2020 в лесах Челябинской области установлен пожароопасный сезон, на период которого запрещается:

пользоваться открытым огнём (бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу);

употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иным горючим веществом обтирочный материал;

заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользовать открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

оставлять бутылки или осколки стекла;

выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях в лесу;

разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварийна 30 апреля 2020 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами небольшие дожди, в горах до умеренных с мокрым снегом, днем небольшие, местами умеренные дожди, в горах сильные и очень сильные. Ветер западный, юго-западный ночью 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы 22-27 м/с. Температура воздуха ночью от 0° до плюс 5°, днем плюс 9-14°, на юге плюс 14-19°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: в горных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами усиление ветра 22-27 м/с.

3.4.1 Ледовая обстановка: все озера, расположенные на территории городского округа, очистились от льда.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 170-рп от 30.03.2020 г. начало пожароопасного сезона 2020 года в лесах Челябинской области установить с 1 апреля 2020 года.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2). На территории округа действует 2 класс пожарной опасности.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: изношенность инженерных сетей, а также порывами линий электропередач при отложении мокрого снега на проводах.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохранится тенденция роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Существует риск заболевания населения внебольничной пневмонией, китайским коронавирусом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий, а также выезд на территорию Китая), острыми кишечными инфекциями: ротовирусной и сальмонеллезом, пищевыми токсикоинфекциями, дизентерией, связанных с нарушениями технологий приготовления и хранения пищевых блюд в системе общепита.

В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 176 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/42789/