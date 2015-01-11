Продлен срок Декларационной кампании 2020 года. Онлайн-интервью с заместителем начальника налоговой инспекции

Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается автоматически – он удерживается с заработной платы. Но в ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчитать сумму налога и подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц.

Налоговым законодательством установлено, что отчитаться за полученные в 2019 году доходы граждане должны были до 30 апреля текущего года. Но, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой и в рамках принимаемых

Правительством РФ мер по обеспечению устойчивого развития экономики, срок сдачи декларации по форме 3-НДФЛ гражданами продлевается до 30 июля 2020.

Каким образом можно подать декларацию, Кто же обязан это сделать - нам сегодня расскажет заместитель начальника налоговой инспекции Наталья Домашних.