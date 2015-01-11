Полиция предупредила южноуральцев об усилении контроля с 6 мая

С 6 мая 2020 года в Челябинской области будет усилен контроль за соблюдением гражданами режима повышенной готовности – за нарушения будут штрафовать.

Напомним, с 6 мая по области вводится масочный режим в рекомендательном порядке, с 12-го – в обязательном.

При проведении мероприятий «Тоннель», на въездах в город Челябинск, а также передвижными пунктами полиции будет осуществляться контроль соблюдения ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данные правонарушения будут квалифицироваться в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 1-30 тыс. рублей, на должностных лиц – 10-50 тыс., на предпринимателей без образования юридического лица – 30-50 тыс., на юридических лиц – 100-300 тыс. рублей. При наступлении последствий в результате данного нарушения ответственность будет более строгой.

Стражи правопорядка призывают граждан не подвергать свое здоровье и самочувствие окружающих людей опасности – соблюдать режим повышенной готовности и оставаться дома.

https://dostup1.ru/society/Politsiya-predupredila-yuzhnouraltsev-ob-usilenii-kontrolya-s-6-maya_126230.html