Текслер узаконил масочный режим в Челябинской области

С шестого мая 2020 года на территории Челябинской области при посещении мест общего пользования рекомендовано носить средства индивидуальной защиты (СИЗ). С 12 мая ношение масок или респираторов в местах скопления людей станет обязательным.

Соответствующее распоряжение областного правительства подписал губернатор Алексей Текслер шестого мая 2020 года.

Согласно документа, гражданам в период с 6 по 11 мая 2020 года включительно рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении в местах общего пользования. В масках советуют находиться в магазинах, аптеках, банках, парикмахерских, медицинских организациях. В СИЗах придется ездить в общественном транспорте, включая такси. В масках и респираторах нужно будет и трудиться на своих рабочих местах.

Начиная с 12 мая и до особого распоряжения, ношение СИЗ в обозначенных местах приобретает обязательный характер.

Руководители организаций, независимо от форм собственности, оказывающих услуги населению, обязаны будут контролировать соблюдение этого распоряжения. Исключение может быть сделано только для тех работников, которые непосредственно не контактируют с клиентами и посетителями.

Региональному управлению УФАС поручено мониторить розничные цены на средства индивидуальной защиты, поступающие в продажу.

Местным властям дано поручение обеспечить мониторинг наличия масок в аптечных организациях и на предприятиях.

Алексей Текслер заверил, что для реализации обязательного масочного режима аптеки региона будут обеспечены достаточным количеством масок. На днях запущена линия по производству медицинских масок, которую за собственные средства закупила Русская медная компания (РМК) и предоставила региону.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/teksler-uzakonil-masochnyy-rezhim-v-chelyabinskoy-oblasti