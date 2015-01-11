» C 12 мая на Южном Урале начнут выдавать и менять водительские права

С 12 мая 2020 года в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Челябинской области возобновляется прием граждан по выдаче и обмену водительских удостоверений.

В сообщении отмечается, что прием будет проводиться только по заявлениям, поданным через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Будут приняты все меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм.

«Для исключения вероятности скопления заявителей интервалы между приемами будут увеличены. Помещения регистрационно-экзаменационных подразделений разграничены специальной разметкой для соблюдения безопасной дистанции между посетителями», – информирует отдел пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по региону.

Также замена водительских удостоверений будет осуществляться и через многофункциональные центры (МФЦ).

Сотрудники Госавтоинспекции призывают граждан приходить в регистрационно-экзаменационные подразделения строго по времени и соблюдать все меры санитарно-эпидемиологических норм: надевать перчатки и маски.

Напомним, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о введении масочного режима в регионе: с 6 мая – в рекомендательном, с 12 мая – в обязательном порядке. Продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Власти настоятельно призывают граждан не покидать дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а в случае выхода на улицу – держаться на расстоянии как минимум 1,5-2 метра от других людей.

https://dostup1.ru/society/C-12maya-na-Yuzhnom-Urale-nachnut-vydavat-imenyat-voditelskie-prava_126272.html