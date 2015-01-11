В Озерске Росгвардия провела парад перед окнами ветеранов

Накануне 75-летия Великой Победы глава округа Евгений Щербаков и председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков приняли участие в торжественных мероприятиях, которые были организованы персонально для троих ветеранов дивизии.

Соблюдая все меры предосторожности, военнослужащие 93-ей дивизии войск национальной гвардии РФ прошли торжественным маршем, а также исполнили песни военных лет под окнами фронтовиков. Музыкальное сопровождение обеспечил военный оркестр, он создал особую, возвышенную атмосферу. Необычные торжества состоялись на улицах: Семенова, Музрукова и Набережная.

Их осталось трое, ветеранов Озерского соединения, кто выдержал испытания Великой Отечественной войны, а затем продолжил службу во Внутренних войсках и в настоящее время находится на заслуженном отдыхе: полковник Виктор Иванович Гаврилов, полковник Иван Петрович Сергеев, прапорщик Петр Иванович Петровский.

Поднявшись на борт военного грузовика, руководители муниципалитета обратились к уважаемым, убеленным сединами озерчанам. От имени всех жителей Озерского городского округа Евгений Щербаков и Андрей Кузнеченков пожелали фронтовикам крепкого здоровья и долголетия, по возможности, попросили поделиться опытом героических поступков с молодыми людьми:

- Вы проявили мужество и стойкость в борьбе с фашистскими захватчиками. Мы помним ваш подвиг. Низкий вам поклон за мирное небо над головой, за возможность жить в прекрасной стране – России! Спасибо!

После торжественной части событие прокомментировал заместитель командира дивизии по работе с личным составом Вячеслав Морозов:

- Каждый год в майские дни мы отдаем дань уважения нашим ветеранам – это человеческий долг и дело чести: вспоминаем ушедших и поздравляем здравствующих. В этот раз, в канун Дня Победы мы также не смогли изменить традиции, но из-за коронавируса и введенных ограничений в ожидании большого парада реализовали проект «Парад для одного ветерана». Считаю, что эта акция важна не только для героев Великой Отечественной войны, но и для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Фото Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42870/