В канун празднования Дня Победы в Озерске душевно поздравили ветерана

8 мая на площадке перед Детской музыкальной школой № 1 состоялось персональное чествование ветерана Великой Отечественной войны, фронтовика Владимира Саркисовича Мнацаканова.

Весной 2020 года Владимир Саркисович отпраздновал сразу три важные даты: 20 марта ветерану исполнилось 95 лет, 2 апреля 90-летний юбилей отметила его жена, Евгения Даниловна, самый главный для ветерана юбилей – 75-летие Великой Победы - он будет отмечать 9 Мая.

Накануне Дня Победы для фронтовика был подготовлен приятный сюрприз: торжество в честь Владимира Саркисовича, которое прошло с соблюдением всех правил дистанцирования. Однако это не помешало душевному единению собравшихся и появлению теплой «домашней» атмосферы. Праздничное настроение создали сотрудник аппарата Собрания депутатов округа Наталья Гаева и преподаватели Детской художественной школы № 1, которой руководит Лариса Кузнеченкова. Для семьи Мнацакановых прозвучали замечательные песни: «Катюша», «Смуглянка», «День Победы». Педагогам ДМШ № 1 подпевали молодые люди – волонтеры всероссийской акции «Мы вместе», которые поздравили Владимира Саркисовича и сразу после торжества отправились доставлять продуктовые наборы и подарки ветеранам Великой Отечественной войны.

Трогательные слова поздравления произнес Председатель Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков:

- От имени руководства города, от себя лично и от главы округа поздравляю вас с великим праздником. Вы являетесь гордостью Озерска, мы все гордимся, что часть своей жизни прожили рядом с вами – с людьми, которые спасли нашу страну и весь мир от фашизма. Вы стали образцом жизнелюбия и стойкости. Несмотря на то, что мы сейчас не можем вас обнять, вы наверняка чувствуете и видите нашу безграничную любовь и благодарность. Смотреть на вас и чувствовать вашу радость – это дорогого стоит.

Ветерана также чествовали председатель молодежной комиссии при профкоме ФГУП «ПО «Маяк» Александр Афонасьев, председатель Объединенного совета обучающихся ОТИ НИЯУ МИФИ Николай Елисеев.

Владимир Саркисович с удовольствием подпевал, аплодировал выступающим, глаза его лучились жизнелюбием и радостью.

Растроганная дочь ветерана Галина Шестакова от души поблагодарила всех, кто устроил фронтовику праздник:

-Вы даже не представляете, как много сделали для поддержки жизненных сил моего папы, подарили ему мгновения радости. День Победы он ждет каждый год с огромным нетерпением, для него это самый важный день в году. И Владимир Саркисович, и мы все знаем: нашу Победу никто никогда у нас не отнимет!

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42877/