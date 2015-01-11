Информация для родителей детей дошкольного возраста

К сведению родителей, планирующих возобновить посещение их детьми дошкольных образовательных учреждений после длительного отсутствия (более 5 дней):

с 12.05.2020 г. по 15.05.2020 г. дети должны быть осмотрены в детской городской поликлинике с получением разрешительного документа (справки от врача-педиатра, фельдшера).

Возможны несколько вариантов:

- по записи удобным для вас способом (инфомат, интернет, по телефону регистратуры: 7-48-32) к своему участковому врачу-педиатру в часы приема, в том числе в часы приема здоровых детей (грудного возраста) по ул. Советская, 5-а согласно расписанию.

- в доврачебном кабинете №104 по пр. Победы, 27 в часы приема согласно расписанию;

- в кабинетах № 209, №106 по ул. Советская, 5-а с 08:00 до 16:00;

при возникновении затруднений обращаться в регистратуру по пр. Победы, 27.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42905/