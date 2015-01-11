Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Озерском городском округе на 13 мая

Информация на утро 13 мая: всего в округе было подтверждено 7 случаев заболевания, один пациент выздоровел.

В данный момент в инфекционном отделении КБ № 71 находятся 6 пациентов. Они получают все необходимое лечение. Заражение коронавирусом произошло среди контактных лиц, привозных случаев нет.

Пациентка 1940 года рождения выписана из инфекционного отделения Клинической больницы № 71. Перед выпиской ей были сделаны исследования на наличие коронавирусной инфекции, которые трижды показали отрицательный результат, проведена компьютерная томография легких. Пациентка отправлена домой.

Напоминаем: с 12 мая в Челябинской области действует обязательный масочный режим.

Необходимо носить защитные маски в общественных местах – магазинах, различных учреждениях, в транспорте, в том числе в такси. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/42911/