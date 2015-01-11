Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 14.05.2020 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

. Сегодня четверг 14 мая 2020 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 5 град. С • атмосферное 737 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 97 % • ветра нет м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Монтажников 22 с 8.30 до 15 часов Строительная 56, Менделеева 4, Дзержинского 56-8п с 9 до 12 часов Семенова 14-3п, К Маркса 1-2п с 9 до 13 часов 2 В сетях электро- снабжения 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Колыванова 8,10,10а,12, Комсомольская 2,4 с 8 до окончания Иртяшская 7-5,6п, 9, 11 с 8.30 до окончания Иртяшская 4-3,4,5п с 8.30 до 12 часов Монтажников 22 с 8.30 до 15 часов Строительная 56, Менделеева 4, Дзержинского 56-8п, Луначарского 1, 13-3п, 15-1п с 9 до 12 часов

Уважаемые жители Озерского городского округа! Во избежание заражения коронавирусной инфекцией, ограничивается пребывание на улице. Выход на улицу без крайней необходимости запрещен. Берегите свое здоровье и здоровье окружающих. Только самоизоляция поможет остановить распространение вируса.

Вниманию жителей округа! По данным Челябинского ЦГМС: сегодня на большей части территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале). С 01 мая 2020 года на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим. На период действия особого противопожарного режима: Запрещается: - посещение гражданами лесов, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов; - разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ. Вниманию жителей округа!

В связи с подключением кабеля на ТП 148, сегодня, с 09:00 ч. до 14:00 ч. не будет работать светофорный объект на перекрестке ул. Октябрьская – ул. Монтажников. С 13.05.2020 г. до окончания работ в связи с ремонтными работами на перекрестке пр. Победы – ул. Советская не будет работать светофорный объект. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,10 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 14 мая 2020 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, на крайнем востоке до сильных. Ветер юго-западный с переходом на северный 4-9 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью плюс 7-12°, в горах и низинах плюс 2-7°, днем плюс 20-25°, на юге и крайнем востоке до плюс 17°. 3.4.1

Ледовая обстановка: все озера, расположенные на территории городского округа, очистились от льда.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 170-рп от 30.03.2020 г. начало пожароопасного сезона 2020 года в лесах Челябинской области установить с 1 апреля 2020 года. Чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2). На территории округа действует 4 класс пожарной опасности.

3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: изношенность инженерных сетей, а также порывами линий электропередач при отложении мокрого снега на проводах.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

3.6. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохранится тенденция роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Существует риск заболевания населения внебольничной пневмонией, китайским коронавирусом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий, а также выезд на территорию Китая), острыми кишечными инфекциями: ротовирусной и сальмонеллезом, пищевыми токсикоинфекциями, дизентерией, связанных с нарушениями технологий приготовления и хранения пищевых блюд в системе общепита. В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога заболеваемости.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 179 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/42928/