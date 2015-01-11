В Челябинскую область придут сильные грозы

В Челябинской области в четверг, 14 мая, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы – на востоке до сильных.

Ночные температуры составят 7-12 градусов, в горах и низинах прогнозируется 2-7 градусов. Днем воздух прогреется до 20-25 градусов, на юге и востоке – до +17. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 15-17 метров в секунду.

На большей части территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskuyu-oblast-pridut-silnye-grozy_126423.html