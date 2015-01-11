Крупный очаг в Магнитогорске продолжает давать новых инфицированных

Крупный очаг распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в Магнитогорске продолжает добавлять новых инфицированных.

Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге 14 мая.

«Крупный очаг в Магнитогорске продолжает добавлять инфицированных. По нему уже 89 заболевших, - отметила Ирина Альфредовна. - В сегодняшней статистике, где было 26 человек, этот очаг снова дал несколько пациентов».

По состоянию на 14 мая в Магнитогорске подтверждено 339 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны 66 человек.

Умерло шесть пациентов с коронавирусом: 51-летний мужчина (умер 30 апреля, ковидная пневмония, 67-летняя женщина (шестого мая, сердечная недостаточность, сопутствующее – ковид), 81-летняя женщина (седьмого мая, была пневмония, тяжелая степень, основная причина смерти – сердечная недостаточность), 67-летняя женщина (восьмого мая, ковидная пневмония, 76-летняя женщина (девятого мая, пионефроз с исходом в урологический сепсис, ковид – сопутствующее) и 66-летняяя женщина (12 мая, ковидная пневмония).

Продолжают лечение: в стационарах - 163 человека, амбулаторно - 66. В тяжелом состоянии трое пациентов: 43-летний, 61-летний и 65-летний (на ИВЛ). У 28 человек – пневмония.

Всего по состояния на 14 мая в области зарегистрировано 1438 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки добавилось 105 новых случаев. Умерло 15 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе у шести человек причина смерти – ковидная пневмония.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/krupnyy-ochag-v-magnitogorske-prodolzhaet-davat-novyh-inficirovannyh