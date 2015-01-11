Южноуральским предпринимателям разъяснили новые правила «кредита на зарплату»

Предприниматели Челябинской области смогут воспользоваться новой кредитной программой поддержки занятости уже летом – с 1 июня должна заработать программа, согласно условиям которой кредит и проценты по нему спишут, если заемщик сохранит штат сотрудников.

Как разъяснили в пресс-службе Минэкономразвития Челябинской области, получить кредит смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, у которых есть наемные работники. Они должны вести деятельность в пострадавших отраслях или производить товары для потребительского рынка. Также в программе могут участвовать социально ориентированные некоммерческие организации вне зависимости от вида экономической деятельности.

Размер кредита рассчитывается так: число работников на 1 июня умножается на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и на число месяцев с даты заключения кредитного договора до 1 декабря (не более 6 месяцев).

Кредит выдается постепенно: в месяц не более 1 МРОТ, умноженного на число работников. Средства могут быть направлены на любые цели возобновления предпринимательской деятельности, но в первую очередь, на выплату заработной платы.

Ставка по кредиту – 2%. Платить проценты ежемесячно не придется – они будут прибавляться к основному долгу и выплачиваться в конце.

После 1 декабря предприятию дается три месяца, чтобы решить, будет оно обращаться за списанием кредита или погашать его самостоятельно. Если на 1 марта 2021 года на предприятии сохранится занятость не менее 90% от численности на 1 июня 2020 года, то кредит спишется полностью. Если занятость сохранится не менее чем на 80% – спишется половина. Все списания должны пройти к 1 апреля 2021 года.

При невыполнении условия по численности персонала заемщик не сможет претендовать на списание кредита. Он не лишится льготной ставки 2% до 1 апреля, но после – ставка станет рыночной.

На сегодняшний день в Челябинской области уже действует несколько федеральных программ поддержки бизнеса по линии банков. Ключевая из них – кредитование предпринимателей из пострадавших отраслей на выплату зарплат сотрудникам под 0%. В регионе уже выдано 286 кредитов на общую сумму 548 млн рублей.

https://dostup1.ru/finance/Yuzhnouralskim-predprinimatelyam-razyasnili-novye-pravila-kredita-na-zarplatu_126552.html