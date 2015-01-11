Новый случай заболевания Covid 19 в Озёрске

Зарегистрировано: 24 случая заболевания коронавирусной инфекцией;

больных COVID-19: 23 человека, из которых 3 ребенка;

выздоровел: 1 человек.

В данный момент в инфекционном отделении КБ № 71 находится 20 пациентов. Они получают необходимое лечение. Двое пациентов по медицинским показаниям проходят лечение в г. Челябинск. Новый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован у медицинского работника, сотрудницы Клинической больницы № 71, она контактировала с ранее заболевшими, госпитализирована в инфекционную больницу г. Кыштыма по месту жительства.

На карантине находится 193 человека.

Напоминаем: в Озерком городском округе действует обязательный масочный режим.

Необходимо носить защитные маски в общественных местах – магазинах, различных учреждениях, в транспорте, в том числе в такси. На улице маску можно не надевать при условии соблюдения социальной дистанции.