Информация о предстоящем мусульманском празднике Ураза-байрам

Главный муфтий УрФО, председатель регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей Ринат хаджи-хазрат Раев призвал мусульман провести священный праздник Ураза-байрам, которым знаменуется окончание месяца Рамадан и поста, в своих домах. Он отметил, что в настоящее время самым важным остается сохранение здоровья и борьба с распространением коронавирусной инфекции.

-От имени регионального духовного управления мусульман Челябинской и Курганской областей обращаемся к нашим правоверным мусульманам, братьям и сестрам, с призывом присоединиться к борьбе с эпидемией коронавируса. Как и в священный месяц Рамадан мы оставались в домах, соблюдали пост, выстаивали молитвы, также продолжим оставаться в домах в праздник Ураза-байрам, — попросил Ринат Раев.

Главный муфтий УрФО также отметил, что проповедь на Ураза-байрам будет транслироваться на телеканале ОТВ, а также на сайте https://www.1obl.ru и в социальных сетях сайта «Первый областной» 24 мая 2020 года, в 7 часов утра. В мечетях в этот момент будут находиться и проводить религиозные обряды только священнослужители.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/42992/