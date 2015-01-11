В России впервые число выздоровевших за сутки превысило число новых инфицированных

За последние сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 764 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах, из них у 45,9% нет клинических проявлений заболевания.

Число новых инфицированных меньше суточного числа выздоровевших. За сутки выписано из больниц 9 тысяч 262 человека, справившихся с ковилом и полностью выздоровевших. При этом суточное число смертельных исходов повысилось.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 20 мая в мире подтверждено 4 миллиона 935 тысяч 741 случай заболевания коронавирусной инфекцией (аналогичен показателю сутками ранее), летальных исходов - 324 тысячи 763 (прирост за сутки 1,55%, сутками ранее -1,11%).

В Российской Федерации зарегистрировано 308 тысяч 705 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 3,2%), в том числе в Москве – 152 тысячи 306 случаев (плюс 2699).

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 9 тысяч 355 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 3134 человека (регион вышел на шестую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 1969 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 1838, в Ханты-Мансийском автономном округе – 1371, в Тюменской области – 1267, в Курганской области –133.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 85 тысяч 392 человека (плюс 9262), в Москве – 28 тысяч 913 человек (плюс 2583). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 2972 человека (за сутки – 135, сутками ранее - 115). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –1726, Московской области – 285, в Санкт-Петербурге – 99, в Нижегородской области – 49, в Республике Дагестан – 36, в Республике Ингушетия – 35, в Ростовской области – 33, в Ставропольском крае – 32, в Брянской области – 31, в Краснодарском крае - 26, в Новосибирской области – 22, в Красноярском крае - 21, в Калужской и Тульской областях – 20, в Республике Коми, в Республике Северная Осетия, в Республике Башкортостан – 18, в Ивановской и Владимирской областях – 15, в Приморском крае - 14, в Пермском крае, в Волгоградской, Воронежской и областях – 13, в Удмуртской Республике, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Брянской, Белгородской, Пензенской, Саратовской, Смоленской и Ярославской областях – 12, в Чеченской Республике, в Калининградской, Самарской и Тверской областях – 11.

В УрФО зарегистрировано 50 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 23 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 11), в Ханты-Мансийском автономном округе – 12, в Свердловской области – восемь, в Тюменской области – семь, в Ямало-Ненецком автономном округе – пять, в Курганской области - ноль.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-vpervye-chislo-vyzdorovevshih-za-sutki-prevysilo-chislo-novyh