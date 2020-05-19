Центры занятости населения Челябинской области продолжают формировать группы на обучение востребованным специальностям по поступившим заявлениям женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в центр занятости населения в целях поиска работы Подробнее