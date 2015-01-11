В Челябинской области завершается учебный год

Президент Владимир Путин на совещании о ситуации в системе образования в условиях коронавируса объявил о том, что в 2020 году ЕГЭ стартует по всей стране 29 июня, школы будут помогать выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме Подробнее